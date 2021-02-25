Güvenlik kamerasını fark ettikleri bir apartmana geri geri giren hırsızlardan biri, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerde ilçede meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Polisleri fark eden bir şahıs ise üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu atarak kaçmaya başladı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

İsminin Z.A.T. olduğu belirlenen şahıs, kovalamaca sonucu Denizköşkler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın kaçarken attığı çanta içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet tornavida, 1 adet kapı göbeği kırmak için kullanılan kurbağacık, eşkal değiştirmek için kullanıldığı değerlendirilen pantolon ve tişört, 1 adet laptop, 11 adet yüzük, 4 çift küpe, 1 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet gümüş kolye, 2 adet kolye, 3 adet kadın kol saati, 1 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Mağdur şahıslara gösterilen eşyaların tamamının, bahse konu ikametten çalındığı tespit edildi. Daha sonra da eşyalar mağdurlara teslim edildi.

KAMERAYI GÖRÜNCE BİNAYA GERİ GERİ GİRDİLER

Gözaltına alınan Z.A.T., bugün “Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi.

Şahısların binaya girme anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kullandıkları yöntem şaşkınlık uyandırdı. Görüntüde, şahısların güvenlik kamerasını fark edince binaya geri geri girdikleri görüldü.

Avcılar'da kamerayı gören hırsızların akılalmaz yöntemi