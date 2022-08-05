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    Avcılar'da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti

    Seyir halindeki kadın sürücüyü fark eden kamyonet sürücüsü, aracı son sürat kilometrelerce tampon tampona takip etti. O anlar kaydedildi.
    • 05.08.2022 - 11:23
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    Avcılar'da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti

    Otoyolda kadın sürücü taciz edildi.

    İstanbul'da Avcılar TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, orta şeritten kadın kadın sürücüyü fark etti.

    Tapon tampona kilometrelerce takip etti

    Kadın sürücüyü kamyonuyla kilometrelerce son sürat tampon tampona takip etti.

    Tedirgin olan kadın, paniğe kapıldı ve bir süre aynı şekilde ilerledi.

    Avcılar'da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti VİDEO

    Şerit değiştirdi

    Daha sonra yolun açılması ve kadının şerit değiştirmesiyle kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti.

    O anlar kaydedildi

    Yaşananlar seyir halindeki bir vatandaş tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Avcılar da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti #1

    Avcılar da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti #2


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