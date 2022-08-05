Seyir halindeki kadın sürücüyü fark eden kamyonet sürücüsü, aracı son sürat kilometrelerce tampon tampona takip etti. O anlar kaydedildi.

Otoyolda kadın sürücü taciz edildi.

İstanbul'da Avcılar TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, orta şeritten kadın kadın sürücüyü fark etti.

Tapon tampona kilometrelerce takip etti

Kadın sürücüyü kamyonuyla kilometrelerce son sürat tampon tampona takip etti.

Tedirgin olan kadın, paniğe kapıldı ve bir süre aynı şekilde ilerledi.

Avcılar'da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti VİDEO



Şerit değiştirdi

Daha sonra yolun açılması ve kadının şerit değiştirmesiyle kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti.

O anlar kaydedildi

Yaşananlar seyir halindeki bir vatandaş tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

