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- Avcılar'da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti
Avcılar'da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti
Seyir halindeki kadın sürücüyü fark eden kamyonet sürücüsü, aracı son sürat kilometrelerce tampon tampona takip etti. O anlar kaydedildi.
- 05.08.2022 - 11:23
Otoyolda kadın sürücü taciz edildi.
İstanbul'da Avcılar TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, orta şeritten kadın kadın sürücüyü fark etti.
Tapon tampona kilometrelerce takip etti
Kadın sürücüyü kamyonuyla kilometrelerce son sürat tampon tampona takip etti.
Tedirgin olan kadın, paniğe kapıldı ve bir süre aynı şekilde ilerledi.
Avcılar'da kamyonet sürücüsü, kadın sürücüyü taciz etti VİDEO
Şerit değiştirdi
Daha sonra yolun açılması ve kadının şerit değiştirmesiyle kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti.
O anlar kaydedildi
Yaşananlar seyir halindeki bir vatandaş tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.