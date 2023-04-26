Avcılar'da kamyonete çarpan moto kurye kurtarılamadı Ek iş olarak moto kuryelik yapan Yusuf Kaşıkçı, kontrolünü kaybederek park halindeki kamyonete çarptı. Kaşıçkı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Avcılar'daki feci kaza can aldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda ek iş olarak moto kuryelik yapan Yusuf Kaşıkçı'nın kullandığı 34 SP 1376 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bu etki nedeniyle moto kurye park halindeki kamyonete çarptı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden motosikletin park halindeki kamyona çarptığı anlar yer aldı.