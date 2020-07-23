Avcılar'da kavgayı ayıran kişiye bıçakla saldırdılar

Kıza bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönünce, kavgayı ayırmak isteyen kişi ile birlikte kavga eden bir kişi bıçaklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Avcılar'da kıza bakma tartışması kavgaya dönüştü.

Dün 20:30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde gençler arasında yoldan geçen kıza bakma tartışması çıktı.

AYIRMAK İSTEYEN KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada bıçakların çekilmesi üzerine 2 kişi yaralandı. Arasında kavgayı ayırmak isteyen kişinin de olduğu yararlıları bıçaklayan iki şüpheli, buldukları bir araçla kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı ve kavgayı görünce sinir krizi geçirerek fenalaşan bir kadın çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kısa sürede gelerek toplanan kalabalığı koronavirüs tehdidi nedeniyle risk oluşturmaları nedeniyle uzaklaştırırken kaçan iki şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

















