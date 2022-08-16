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    Avcılar’da, kaymakamlık bahçesine dolan su duvarı yıkarak evi bastı

    Sağanak sırasında Avcılar Kaymakamlığı bahçesine dolan su, duvarı yıkıp Abdülkadir Karabaş’a ait evin içine doldu. Karabaş eşyalarının sular içinde kaldığını ve kimsenin yardıma gelmediğini savundu.
    • 16.08.2022 - 11:18
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    Avcılar’da, kaymakamlık bahçesine dolan su duvarı yıkarak evi bastı

    İstanbul’da dün etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede yollar sular altında kaldı. Avcılar’a bağlı Cihangir Mahallesi’nde de durum farklı değildi.

    Saat 11.00’de başlayan yağış nedeniyle, Avcılar Kaymakamlığı bahçesi suyla doldu.

    DHA’nın haberine göre; bahçedeki rögar kapakları açılmasına rağmen sel suları bodrum katı bastı.

    Suyun yüksekliği yer yer bir buçuk metreyi bulurken, bir süre sonra taşmaya başlayan su, kaymakamlığın hemen yanındaki Dicle Sokak'ta bulunan binanın bahçe duvarını yıkıp Abdülkadir Karabaş'a ait eve doldu.

    “Geldiğimde bahçe havuza dönmüştü”

    Eşyaları zarar gören Karabaş, "Olayın boyutunu önce anlayamadım. Geldiğimde bahçe havuza dönmüştü. Evimdeki beyaz eşyalar, oturma grupları, parkeler kısaca tüm eşyalar su içinde kaldı. Hiç kimse yardıma gelmedi. İhbarda bulunduğumuz halde gelen olmadı. Duvarı da binayı yaptıran müteahhit gelip yapmaya karar verdi." dedi.

    Avcılar’da, kaymakamlık bahçesine dolan su duvarı yıkarak evi bastı #1

    Avcılar’da, kaymakamlık bahçesine dolan su duvarı yıkarak evi bastı #2

    Avcılar’da, kaymakamlık bahçesine dolan su duvarı yıkarak evi bastı #3

    Avcılar’da, kaymakamlık bahçesine dolan su duvarı yıkarak evi bastı #4

    Avcılar’da, kaymakamlık bahçesine dolan su duvarı yıkarak evi bastı #5


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