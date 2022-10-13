Avcılar’da kedi için D-100 trafiğini durduran sürücü: Siz de yapardınız

Avcılar’da kedi için D-100 trafiğini durduran sürücü: Siz de yapardınız

D-100’de ezilme tehlikesi geçiren kedi için trafiği durduran Mesut Atılgan, “Siz de olsanız aynısını yapardınız” dedi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, D100 karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Topkapı istikametinde seyrederken kara yolunun ortasında bir kedi olduğunu fark eden Mesut Atıldan, trafiği durdurdu.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kediyi alan Atılgan, kediyi de alıp otomobiline geri döndü.

Trafikteki araçların Atılgan’ı beklediği anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

DHA’nın haberine göre; ölümden kurtardığı kediyi evinin önüne kadar getiren Atılgan, kapısının önünde yavru kediyi sahiplendirdi.

“İlk hamlemde yakalayamadım, diğer şeride geçti”

O anları anlatan Mesut Atılgan, "Beylikdüzü'nden annemi almıştım. Avcılar yan yoldan D-100'e doğru giderken, kediyi önümüzdeki aracın altında gördüm. Sonra o araç durunca indim. İlk hamlemde yakalayamadım, diğer şeride geçti. Sonra orta şeritte yakaladım. Kediyi kenara mı koysam diye düşündüm ama yan yolda da tehlike vardı. Alıp eve getirdim.

Avcılar’da kedi için D-100 trafiğini durduran sürücü: Siz de yapardınız ViDEO



“Bir süre arabadan çıkaramadık”

Kediyi buraya getirdikten sonra bir süre arabadan çıkaramadık. Koltuğun altına saklanmış. Sonra etrafta kız öğrenciler vardı. Onlara sordum sahiplenmek ister misiniz diye. Kızlardan bir tanesi gönüllü oldu. Ben de ona verdim kediyi. Siz de olsanız aynısını yaparsınız." dedi.