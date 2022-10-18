Avcılar'da, kedilere mama veren kadın mikserin çarpması ile yaşamını yitirdi

Kedilere mama vermek için sokağa çıkan 70 yaşındaki Selime Çalışkan, S.M. idaresindeki mikserin çarpması ile feci şekilde yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Birsen Sokak’ta, saat 15.30 sıralarında, kentsel dönüşüm çerçevesinde inşaata beton götüren mikser sürücüsü S.M., manevra yaptığı sırada sokakta kedilere mama vermeye çıkan Selime Çalışkan’a (70) çarptı.

Tekerin altında kalan 70 yaşındaki kadın, feci bir şekilde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Teker, kafasının üzerinden geçti

Yapılan kontrollerde tekerin, kadının kafasının üzerinden geçtiği belirlendi.

İHA’nın haberine göre; polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı. Sürücü S.M., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kızına, komşuları haber verdi

Kadının hayatını kaybettiğini öğrenen komşuları, telefonla kızını arayarak haber verdi. Olay yerine gelen kızı ise gözyaşlarına boğulurken, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

“Kedilere yem verirken dikkat etmemiş”

Olayla ilgili konuşan Ekrem isimli görgü tanığı, “Kadın kedilere yem veriyordu. Mikser de geri geri gelirken de görmemiş herhalde altına almış. Kadın kedilere yem verirken dikkat etmemiş.” dedi.