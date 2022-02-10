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- Avcılar'da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi
Avcılar'da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi
Tansiyon hastası 62 yaşındaki adam, muayeneden sonra geldiği evinde banyoya girdi. Uzun süre kendisinden ses alınamayan şahıs, ekiplerce kilitli banyodan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 10.02.2022 - 10:10
- Güncelleme : 10.02.2022 - 10:38
İstanbul Avcılar'da farklı rahatsızlıkları bulunan 62 yaşındaki Rüçhan Yılmaz, sağlık merkezinde muayene olduktan sonra evine döndü.
Burada banyoya giren Yılmaz'dan uzun süre ses alamayan yakınları, kilitli banyo kapısını açmaya çalıştı.
HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
Bina yöneticisi ve 122'yi arayan yakınlarının çağrısı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasından sonra yere yığılmış halde bulunan Yılmaz'ın hastaneye götürülmesine karar verildi.
MERDİVENDEN TAŞINDI
Asansörün 3 kişilik olması nedeniyle polis, itfaiye ve acil sağlık görevlileri, Rüçhan Yılmaz'ı 4'üncü kattan taşıyarak hastaneye götürdü.
Avcılar'da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi VİDEO