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    Avcılar'da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi

    Tansiyon hastası 62 yaşındaki adam, muayeneden sonra geldiği evinde banyoya girdi. Uzun süre kendisinden ses alınamayan şahıs, ekiplerce kilitli banyodan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:38
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    Avcılar'da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi

    İstanbul Avcılar'da farklı rahatsızlıkları bulunan 62 yaşındaki Rüçhan Yılmaz, sağlık merkezinde muayene olduktan sonra evine döndü.

    Burada banyoya giren Yılmaz'dan uzun süre ses alamayan yakınları, kilitli banyo kapısını açmaya çalıştı.

    HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

    Bina yöneticisi ve 122'yi arayan yakınlarının çağrısı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmasından sonra yere yığılmış halde bulunan Yılmaz'ın hastaneye götürülmesine karar verildi.

    MERDİVENDEN TAŞINDI

    Asansörün 3 kişilik olması nedeniyle polis, itfaiye ve acil sağlık görevlileri, Rüçhan Yılmaz'ı 4'üncü kattan taşıyarak hastaneye götürdü.

    Avcılar'da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi VİDEO

    Avcılar da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi #1

    Avcılar da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi #2

    Avcılar da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi #3

    Avcılar da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi #4

    Avcılar da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi #5

    Avcılar da, kilitli banyoda bayılan şahıs için kurtarma mücadelesi #6


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