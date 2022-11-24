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    Avcılar’da kız öğrencinin ölümü: Müdür için istenen ceza belli oldu

    8 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Feci olay sonrası kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürünün, 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.
    • 24.11.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:27
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    Avcılar’da kız öğrencinin ölümü: Müdür için istenen ceza belli oldu

    İstanbul’un Avcılar ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Mizaoğlu'nun, 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesinde ilişkin kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürü Umur B. hakkında, savcı mütalaasını açıkladı.

    Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

    ‘Görevlerinin gereklerine uygun davranmadı’

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay tarihinde okul müdürü olan sanık Umur B.’nin, okul bahçesine araç girişini önleyecek tedbirlerin alınmasında ve araç girişinin zorunlu olması halinde araç manevra alanlarının güvenliğinin sağlanması hususunda görevinin gereklerine uygun davranmadığını belirtti.

    6 yıla kadar hapsi istendi

    DHA’nın haberine göre savcı; Eylül Mizaoğlu'nun ölümünde ikincil derecede kusurlu olduğu anlaşıldığından sanığın, 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

    Avcılar’da kız öğrencinin ölümü: Müdür için istenen ceza belli oldu #1


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