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    Avcılar’da kolonu çatlayan bina yıkıldı

    Kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımı sırasında kolonu çatlayan bitişik apartmanın da riskli olduğu ortaya çıktı. Kolonu çatlayan apartman da diğer binayla birlikte yıkıldı.
    • 10.05.2022 - 11:16
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    Avcılar’da kolonu çatlayan bina yıkıldı

    İstanbul’un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 40 yıllık 7 katlı binanın, geçen ay kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıkımına başlandı.

    Binaya bitişik apartmandakiler de yıkımdan etkilenmeleri için geçici olarak tahliye edildi.

    Çalışmalar sırasında yıkım firmasının bekçisi Ayhan Çetin apartmandan çatırtı sesleri duyduğunu bildirdi.

    Zemin de kaydı

    Bunun üzerine Avcılar Belediyesi yetkililerine haber verildi.

    Apartmanın kolonlarında çatlama, zeminin de de kayma olduğunu belirledi.

    Yıkım kararına tepki

    Çalışmalar durdurularak, apartman için de yıkım kararı verildi.

    Bazı apartman sakinleri kalacak yerleri olmadığını söyleyerek yıkım kararına tepki gösterdi.

    Dairelerdeki eşyalar belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

    Avcılar’da kolonu çatlayan bina yıkıldı #1

    İşlemler yaklaşık bir ay sürdü

    Kentsel dönüşüm kapsamına alınabilmesi için başlatılan işlemler yaklaşık bir ay sürdü.

    Yıkım çalışmaları da kolonu çatlayan apartmanla başladı.

    Avcılar’da kolonu çatlayan bina yıkıldı #2

    “Her iki binanın da kentsel dönüşüme girmesi gerekiyordu”

    DHA’ya konuşan yıkım firması yetkilisi Şeref Ünal, binadaki beton kalitesinin düşük olduğunu belirterek, “Normalde bu binanın yıkımı iki gün sürerdi. Ancak, beton adeta toprak olmuş. Hava alan demirler de özelliğini yitirmiş. Yarım günde yıkım büyük ölçüde tamamlandı. Bir bina olarak başlattığımız yıkımı iki bina ile tamamlıyoruz. Her iki binanın da kentsel dönüşüme girmesi gerekiyordu.” dedi.

    Avcılar’da kolonu çatlayan bina yıkıldı #3

    “Müşterimiz de gelmez olmuştu”

    Yıkım çalışmalarının tamamlanması mahalle esnafını da memnun etti.

    Esnaf Erman Akın, “Çok şükür sonunda iki binayı da yıktılar ve kurtulduk. İş yerimize girmeye korkar olmuştuk. Müşterimiz de gelmez olmuştu.” dedi.

    Avcılar’da kolonu çatlayan bina yıkıldı #4


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