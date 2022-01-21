Başıboş pitbull saldırısında bir kişi aracın üstüne çıkarak parçalanmaktan kurtuldu. Ekiplerin başlattığı çalışmada ise saldırgan köpek yakalanarak barınağa gönderildi.

Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde başıboş pitbull vatandaşa korku yaşattı.

Yasaklı türlerden olan pitbull, yoldan geçenlere ve motosikletli kuryelere havlayarak peşlerinden koştu. Pitbullun kovaladığı bir kişi panikleyerek park halindeki otomobilin üzerine çıktı.

MAHALLELİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Köpek bir süre de otomobilin etrafında dolaştıktan sonra uzaklaştı. Ardından otomobilin üstünden inen kişi koşarak evine gitti.

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede başıboş dolaşan köpekleri bulup yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da korku yaşatan pitbull barınakta VİDEO



SALDIRGAN KÖPEK BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Başıboş dolaşan Pitbull’u gören bir polis memurunun ihbarı üzerine sevk edilen ekipler ilaçlı iğne ile onu uyutarak barınağa götürdü.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İdari Amiri İbrahim Koçyiğit, 2.5 yaşında olduğu belirtilen dişi Amerikan Blue cinsi Pitbull’un ne zamandan beri sokakta olduğunu bilemedikleri için onu sağlık kontrolünden geçirdiklerini oldukça sağlıklı bulunduğunu belirtti.

"SOKAĞA BIRAKARAK RİSK OLUŞTURMASINLAR, BİZE TESLİM ETSİNLER"

Koçyiğit, son dönemdeki düzenleme ile bunun gibi sokağa terk edilen köpeklerin sayısında artış olduğunu ifade ederken, "Biz buna ‘Can’ ismini verdik. Yöneticilerimiz, yerel birimler bunlarla ilgili düzenleme yapana kadar bakacağız. Bu köpekleri besleyen ancak, bakamayacak durumda olanlardan ricamız onları sokağa bırakarak toplum sağlığı açısından risk oluşturmamaları için bize teslim etmeleri. Bu canlar yapıları gereği oynamak istiyor veya bunun farkında olmayan kişilere karşı kendilerini savunma amacı ile istenmeyen biçimde hareket edebiliyor" dedi.





















