Motosikletli 2 kişi, caddedeki üstü demir testereli olan kıyafet kumbarasının içine yanlarındaki çocuğu sokarak hırsızlığa alet etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Hırsızların yöntemi pes dedirtti...

Son günlerde hırsızlık olaylarına küçük çocuklar da dahil edilmeye başlandı.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Avcılar ilçesinde sokağa belediye ekiplerince konulan giysi kumbarasına hırsız dadandı.

Çocuğu kıyafet kumbarasına soktular

Gündüz saatlerinde ikinci el kıyafetlerin bırakıldığı kumbaranın yanına motosikletli atık toplayıcıları yanaştı.

İki kişinin, yanlarındaki çocuğu giysi kumbarasının içerisine sokarak kıyafetleri almaya çalıştığı görüldü.

Avcılar'da küçük çocuğu giysi kumbarasına soktular ViDEO



Uyarılara "Sana ne" şeklinde tepki gösterdiler

Giysi kumbarasında bir şey bulamayan çocuk, üstü demir testereli kumbaradan geri çıkarıldı.

Bu sırada olaya şahit olan çevre sakini Mustafa Resul, küçük çocuğun metal kumbaraya sokulduğunu görünce seslenerek uyardı.

Kimliği belirsiz kişiler, "Sana ne" şeklinde tepki gösterdikten sonra uzaklaştı.

O anlar kamerada

Hırsızlık girişimi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Resul, bu olaya müdahale edince tepki ile karşılaştığını söyledi.

DHA'nın aktarımına göre; Resul, giysi kumbarasının üst tarafında demir testere bulunduğunu, giysi kumbarasına bu şekilde çocukların sokulmasının ise riskli olduğunu dile getirdi.















