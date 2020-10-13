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Avcılar'da kuyumcu sahte altın dolandırıcısına kanmadı

Avcılar'da kuyumcu sahte altın dolandırıcısına kanmadı

Gittiği kuyumcuda sahte bilezikleri altın diye bozmak isteyen şüpheli, kuyumcu ve oğlunun dikkati ile önlendi. İçinde cep telefonu bulunan çantasını bırakarak kaçan şüpheli, kameraya yansıdı.