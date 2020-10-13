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    Avcılar'da kuyumcu sahte altın dolandırıcısına kanmadı

    Gittiği kuyumcuda sahte bilezikleri altın diye bozmak isteyen şüpheli, kuyumcu ve oğlunun dikkati ile önlendi. İçinde cep telefonu bulunan çantasını bırakarak kaçan şüpheli, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 10:01
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    Avcılar'da kuyumcu sahte altın dolandırıcısına kanmadı

     

    İstanbul Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanına gelen ve cerrahi maskeli bir kişi elindeki çantadan çıkardığı bileziği uzatarak bozdurmak istediğini söyledi.

    Kuyumcu bileziği alarak incelerken oğlu Onur Özer de kuyumcuların aralarında oluşturduğu WhatsApp grubundaki mesajları ve uyarıları incelemeye başladı.

    Özer, kısa süre sonra bu kişinin sahte bilezik vererek dolandırıcılık yapan şüpheliye benzediğini gördü.

    BOZDURAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

    Bileziği babasından alan Onur Özer, bunu getiren kişiye uzatarak bozduramayacaklarını söyledi. Bileziğin neden bozdurulmadığı konusunda tartışan kişi, çantasını alarak kuyumcudan uzaklaşmak istedi.

    İş yeri sahibi çantayı vermeyince şüpheli dışarı çıkarak koşarak hızla uzaklaştı.

    Polis, 25 yaşlarındaki şüpheliyi aramaya başlarken, iş yerinde bıraktığı çantasının içerisinde bir cep telefonu ve boş bilezik kutusu buldu.

    BİRÇOK KUYUMCU DOLANDIRMIŞ

    Onur Özer, “Bu kişi kaçtıktan sonra bıraktığı telefonu hiç susmadı. Polis telefonu alarak incelemeye başladı. Daha önce de bu kişi sanırım Maltepe’de kuyumcu arkadaşları benzer yolla dolandırıp kaçmış” dedi.

    Avcılar da kuyumcu sahte altın dolandırıcısına kanmadı #1

    Avcılar da kuyumcu sahte altın dolandırıcısına kanmadı #2

    Avcılar da kuyumcu sahte altın dolandırıcısına kanmadı #3

    Avcılar da kuyumcu sahte altın dolandırıcısına kanmadı #4

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