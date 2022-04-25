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    Avcılar'da madde bağımlıları boş binaları yakıyor

    Kentsel dönüşüm için tahliye edilen binalar madde bağımlıların meskeni haline geldi. Boş binalarda çıkan yangınlar mahalleliyi bezdirirken, bir yangın daha çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 15:22
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    Avcılar'da madde bağımlıları boş binaları yakıyor

    İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle birçok semtte çeşitli problemler baş gösteriyor.

    Sorunlardan biri de madde bağımlılarının metruk binaları mesken belirlemesi oldu.

    Avcılar'da Merkez, Denizköşkler, Ambarlı, Gümüşpala ve Cihangir Mahallesi'ndeki evlerin birçoğu da dönüşüm için boşaltılınca bölgede çok sayıda sorun yaşanmaya başlandı.

    Isınmak için binaları yakıyorlar

    Görülen davalar nedeniyle yıkımı ertelenen binalarda evsizler, madde bağımlıları ve göçmenler yaşarken, mahalleli de binalara giren ve çıkanlardan yakınıyor.

    Avcılar da madde bağımlıları boş binaları yakıyor #1

    4 katlı binada yangın

    Çevredekiler, binalarda özellikle gece ısınmak için yakılan ateş nedeniyle yangın çıktığını söylüyor. En son Cihangir Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı boş bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

    Avcılar da madde bağımlıları boş binaları yakıyor #2

    İtfaiye sevk edildi

    Gece geç saatlerde binadan duman çıktığını ve içeride alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

    Sorun, çözüm bekliyor

    DHA'nın aktardığı habere göre binadaki yangın kısa sürede söndürülürken, çevredekiler boşaltılan binalarda evsizlerin kalmasından şikâyet ederek, sorunun çözülmesini istedi.

    Avcılar da madde bağımlıları boş binaları yakıyor #3

    Avcılar da madde bağımlıları boş binaları yakıyor #4

    Avcılar da madde bağımlıları boş binaları yakıyor #5

    Avcılar da madde bağımlıları boş binaları yakıyor #6

    Avcılar da madde bağımlıları boş binaları yakıyor #7


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