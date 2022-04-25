Avcılar'da madde bağımlıları boş binaları yakıyor

Kentsel dönüşüm için tahliye edilen binalar madde bağımlıların meskeni haline geldi. Boş binalarda çıkan yangınlar mahalleliyi bezdirirken, bir yangın daha çıktı.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle birçok semtte çeşitli problemler baş gösteriyor.

Sorunlardan biri de madde bağımlılarının metruk binaları mesken belirlemesi oldu.

Avcılar'da Merkez, Denizköşkler, Ambarlı, Gümüşpala ve Cihangir Mahallesi'ndeki evlerin birçoğu da dönüşüm için boşaltılınca bölgede çok sayıda sorun yaşanmaya başlandı.

Isınmak için binaları yakıyorlar

Görülen davalar nedeniyle yıkımı ertelenen binalarda evsizler, madde bağımlıları ve göçmenler yaşarken, mahalleli de binalara giren ve çıkanlardan yakınıyor.

4 katlı binada yangın

Çevredekiler, binalarda özellikle gece ısınmak için yakılan ateş nedeniyle yangın çıktığını söylüyor. En son Cihangir Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı boş bir binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

İtfaiye sevk edildi

Gece geç saatlerde binadan duman çıktığını ve içeride alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Sorun, çözüm bekliyor

DHA'nın aktardığı habere göre binadaki yangın kısa sürede söndürülürken, çevredekiler boşaltılan binalarda evsizlerin kalmasından şikâyet ederek, sorunun çözülmesini istedi.

















