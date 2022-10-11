Petrol
94.87
-1.37%
Euro
18.0535
0.13%
Dolar
18.585
0.05%
Altın
996.95
0.03%
Borsa
3583
0.04%
Bitcoin
360.027
-0.22%
BTXN Coin
8.16
-9.03%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Avcılar'da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı

    Ayakkabı dükkanına girerek bir miktar para çalan hırsızlar, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Olayı gerçekleştiren şahıs tutuklanırken, gözcülük yapan ise serbest bırakıldı.
    • 11.10.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı

    Eylül ayında yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri yakayı ele verdi...

    İstanbul'un Avcılar ilçesindeki ayakkabı dükkanına hırsız dadandı.

    Dükkan sahibi M.Ş. durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Dükkandan para çaldılar

    İhbar üzerine olay yerine gelerek çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

    İki şüphelinin iş yerinden 3 bin Euro, 3 bin 500 dolar ile 250 bin lira alarak kaçtıklarını tespit edildi.

    Avcılar da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı #1

    Suç kayıtları ortaya çıktı

    Kısa sürede kimlikleri belirlenen şahısların daha önceden 21 suç kaydı bulunan Seçkin T. ile 2 suç kaydı bulunan Gökhan E. oldukları ortaya çıktı.

    Gözaltına alınan hırsızlar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.

    Avcılar da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı #2

    Hırsızlık yapan tutuklu, gözcülük yapan serbest

    DHA'nın aktarımına göre; hırsızlık olayını gerçekleştiren Seçkin T. tutuklanırken, olayda gözcülük yapan Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Avcılar da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı #3

    Avcılar da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı #4


    Öykünün ustası Cemil Kavukçu'dan sıradan insanların iç dünyalarına yolculuk
    Kitap

    Öykünün ustası Cemil Kavukçu'dan sıradan insanların iç dünyalarına yolculuk

    Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold yakında tanıtılabilir
    Teknoloji

    Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold yakında tanıtılabilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir