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- Avcılar'da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı
Avcılar'da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı
- 11.10.2022 - 11:24
- Güncelleme : 11.10.2022 - 11:24
Eylül ayında yaşanan hırsızlık olayının şüphelileri yakayı ele verdi...
İstanbul'un Avcılar ilçesindeki ayakkabı dükkanına hırsız dadandı.
Dükkan sahibi M.Ş. durumu polis ekiplerine bildirdi.
Dükkandan para çaldılar
İhbar üzerine olay yerine gelerek çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.
İki şüphelinin iş yerinden 3 bin Euro, 3 bin 500 dolar ile 250 bin lira alarak kaçtıklarını tespit edildi.
Suç kayıtları ortaya çıktı
Kısa sürede kimlikleri belirlenen şahısların daha önceden 21 suç kaydı bulunan Seçkin T. ile 2 suç kaydı bulunan Gökhan E. oldukları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan hırsızlar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.
Hırsızlık yapan tutuklu, gözcülük yapan serbest
DHA'nın aktarımına göre; hırsızlık olayını gerçekleştiren Seçkin T. tutuklanırken, olayda gözcülük yapan Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.