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Avcılar'da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı

Avcılar'da mağazaya dadanan hırsızlar yakalandı

Ayakkabı dükkanına girerek bir miktar para çalan hırsızlar, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Olayı gerçekleştiren şahıs tutuklanırken, gözcülük yapan ise serbest bırakıldı.