Avcılar'da makas atan sürücü cezasız kalmadı Avcılar'da vatandaşların canını hiçe sayarak peş peşe makas atan sürücüye toplam 5 bin 887 lira para cezası yazıldı.

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi D-100 karayolu Küçükçekmece yönünde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü bir başka sürücü tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekibi araç sürücüsünün M.B.G. olduğunu belirledi.

4 farklı ceza kesildi

Yakalanan M.B.G.'ye trafikte tehlikeye sokma suçundan 4 bin 64 TL, Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak suçundan 436 TL, yakın takip kuralına uymamaktan 436 TL, ve 'Görüşü engelleyecek cam filmi kullanmak' suçundan 951 TL olmak üzere, toplam 5 bin 887 TL ceza yazıldı.

Araç sürücüsü 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem yapılması için Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.