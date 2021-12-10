Avcılar'da markete bıçaklı soygun

Yeşilkent Mahallesinde bulunan markete giren 2 şüpheli şahıs, kasiyere bıçak çekerek para istedi. Direnen kasiyeri darbeden şüpheliler, diğer çalışanların geldiğini de görünce bölgeden kaçtı.

Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'ndeki markete giren maskeli 2 kişi, kasiyere bıçak çekerek para istedi.

KASİYER DARBEDİLDİ

Kasiyer kadın, direnişinin sonucunda ise şüpheliler tarafından darbedildi.

Sesleri duyarak olay yerine gelen 2 market çalışanı da şüpheliler tarafından bıçakla tehdit edildi.

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BÖLGEDEN KAÇTILAR

Daha sonra şahıslar, herhangi bir şey alamadan marketten kaçtı.

Olayda bıçakla yaralanan kadın kasiyer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ise olay yeri çalışmasının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.