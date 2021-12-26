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Avcılar’da mazgalın çalınma anları kamerada

Avcılar’da mazgalın çalınma anları kamerada

Firuzköy Mahallesi'nde mazgal çalan D.T. ve S.G., kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından polis tarafından yakalandı. D.T. ile S.G., sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.