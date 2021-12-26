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    Avcılar’da mazgalın çalınma anları kamerada

    Firuzköy Mahallesi'nde mazgal çalan D.T. ve S.G., kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından polis tarafından yakalandı. D.T. ile S.G., sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 17:04
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    Avcılar’da mazgalın çalınma anları kamerada

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi'nde, 21 Aralık Salı günü, 2 kişi mazgalları çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiler.

    Görüntülerde, şahısların mazgalları alıp bölgeden ayrıldıkları görüldü.

    GÖRÜNTÜLER MERCEK ALTINA ALINDI

    Mazgal hırsızlarını yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, kamera görüntülerini mercek altına aldı.

    Ekipler, daha önceden de birçok suç kaydı bulunan D.T., S.G ve S.S. isimli şüphelilerden D.T. ve S.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Avcılar’da mazgalın çalınma anları kamerada ViDEO

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Açıktan hırsızlık suçundan cuma günü adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Avcılar’da mazgalın çalınma anları kamerada #1

    Avcılar’da mazgalın çalınma anları kamerada #2

    Avcılar’da mazgalın çalınma anları kamerada #3

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