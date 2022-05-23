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- Avcılar'da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı
Avcılar'da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı
- 23.05.2022 - 11:13
- Güncelleme : 23.05.2022 - 12:02
İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan metrobüs istasyonu, kentin en yoğun durakları arasında yer alıyor.
'Merkez- Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'nın güney kesimindeki asansör, yaşanan arızalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından bakıma alındı.
Yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler zorlandı
Yaklaşık 1 ay devre dışı bırakılacağı belirtilen asansörde bakım çalışmaları sürerken, bir de yürüyen merdivenlerin arızalı olması üst geçidi kullanarak durağa ulaşmaya çalışan yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileleri zor durumda bıraktı.
Çalışma 1 ay sürecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT Genel Müdürlüğü imzası ile asılan duyuruda, 19 Mayıs'ta başlatılan çalışmaların 1 ay süreceği belirtilirken, "Avcılar metrobüs istasyonu bağlantı üst geçidinin güney lokasyonunda bulunan asansörü yeniliyoruz.
Yenileme işlemini 20 Haziran Pazartesi günü tamamlamayı planlıyoruz. Çalışma süresince üst geçidin güney tarafındaki giriş engelli yolcularımızın kullanımına uygun olmayacaktır." ifadeleri yer aldı.
Merdivenleri güçlükle inip çıktılar
Bebek arabaları ile durağa gelen kadınlar, diğer yolculardan yardım istemek zorunda kalırken, engelli, yaşlı ve bavullu yolcuların merdivenleri güçlükle inip çıktığı görüldü. Yolcular, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
Avcılar'da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı ViDEO