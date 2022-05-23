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Avcılar'da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı

Avcılar'da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı

Kentin en yoğun istasyonlarından biri olan Avcılar metrobüs durağındaki asansör 1 aylık bakıma alındı. Yürüyen merdivenlerin de bozulmasıyla engelli ve yaşlılar mağdur oldu.