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    Avcılar'da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı

    Kentin en yoğun istasyonlarından biri olan Avcılar metrobüs durağındaki asansör 1 aylık bakıma alındı. Yürüyen merdivenlerin de bozulmasıyla engelli ve yaşlılar mağdur oldu.
    • 23.05.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:02
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    Avcılar'da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı

    İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Merkez Mahallesi'nde bulunan metrobüs istasyonu, kentin en yoğun durakları arasında yer alıyor.

    'Merkez- Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'nın güney kesimindeki asansör, yaşanan arızalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından bakıma alındı.

    Yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler zorlandı

    Yaklaşık 1 ay devre dışı bırakılacağı belirtilen asansörde bakım çalışmaları sürerken, bir de yürüyen merdivenlerin arızalı olması üst geçidi kullanarak durağa ulaşmaya çalışan yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileleri zor durumda bıraktı.

    Çalışma 1 ay sürecek

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT Genel Müdürlüğü imzası ile asılan duyuruda, 19 Mayıs'ta başlatılan çalışmaların 1 ay süreceği belirtilirken, "Avcılar metrobüs istasyonu bağlantı üst geçidinin güney lokasyonunda bulunan asansörü yeniliyoruz.

    Yenileme işlemini 20 Haziran Pazartesi günü tamamlamayı planlıyoruz. Çalışma süresince üst geçidin güney tarafındaki giriş engelli yolcularımızın kullanımına uygun olmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

    Merdivenleri güçlükle inip çıktılar

    Bebek arabaları ile durağa gelen kadınlar, diğer yolculardan yardım istemek zorunda kalırken, engelli, yaşlı ve bavullu yolcuların merdivenleri güçlükle inip çıktığı görüldü. Yolcular, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

    Avcılar'da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı ViDEO

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #1

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #2

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #3

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #4

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #5

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #6

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #7

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #8

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #9

    Avcılar da metrobüs asansörü 1 aylık bakıma alınınca mağduriyet yaşandı #10


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