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    Avcılar’da metrobüs kazasında yaralanan şoför, ameliyat edildi

    Metrobüs kazasında yaralanan şoför Mahsun Kibar’ın ameliyat geçirdiği öğrenildi. Kibarın kardeşi, yoğun bakımda takibi yapılan şoförün, bilincinin açık olduğunu söyledi.
    • 11.09.2022 - 15:13
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    Avcılar’da metrobüs kazasında yaralanan şoför, ameliyat edildi

    İstanbul’un Avcılar ilçesinde, 9 Eylül saat 18.30’da iki metrobüs durakta kafa kafaya çarpıştı.

    Kaza neticesinde 99 kişi yaralanırken, kazanın metrobüs şoförlerinden 51 yaşındaki Mahsun Kibar'ın Avcılar Şükrübey durağında yolcu aldıktan bir süre sonra fenalaştığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi.

    DHA’nın haberine göre; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun Kibar, gece yarısı yoğun bakıma alındı.

    Kibar'ın dün saat 16.00'da ameliyata alındığı öğrenildi.

    “Hızı düşük olduğu için ölümden dönmüş”

    Başarılı geçen ameliyat sonrası gece saatlerinde uyandırılan Kibar'ın bilincinin açık olduğu, iki gün içerisinde servise alınacağı öğrenildi.

    Metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar, "Bugün yanına gittiğimizde bilinci açıktı, su istiyordu. Bir iki gün daha yoğun bakımda takibi yapılacak. Darbeye bağlı yaralanması olmuş. Hızı düşük olduğu için ölümden dönmüş. Kazayla ilgili bir şey söylememiş, biz de soramadık. Sadece sağlık durumu ile ilgileniyoruz. Salı günü servise alınması bekleniyor, şu an hayati tehlikesi çok düşük." dedi.

    Avcılar’da metrobüs kazası VİDEO ARŞİV

    Avcılar’da metrobüs kazasında yaralanan şoför, ameliyat edildi #1

    Avcılar’da metrobüs kazasında yaralanan şoför, ameliyat edildi #2

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    Avcılar’da metrobüs kazasında yaralanan şoför, ameliyat edildi #3


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