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    Avcılar’da metrobüse binerken ‘beni ittin’ tartışması

    Sabah saatlerinde metrobüse binerken “beni ittin” tartışması, kavgaya neden oldu. Yaşanan kavgada tarafların birbirini kovalama anları, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 10:55
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    Avcılar’da metrobüse binerken ‘beni ittin’ tartışması

    İstanbul’un Avcılar ilçesindeki durakta, metrobüse binmeye çalışan iki kişi arasında ‘beni ittin’ tartışması yaşandı.

    Sabah saatlerinde yaşanan tartışma, taraflar arasında kavgaya dönüştü.

    KOVALAMACA ANI KAMERADA

    İki yolcu arasında yaşanan kovalamaca anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Görüntülerde diğer yolcuların bağrışma sesleri de duyuldu.

    Avcılar’da metrobüs durağında kavga VİDEO

    Avcılar’da metrobüse binerken ‘beni ittin’ tartışması #1

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