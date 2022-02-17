Euro
15.47
-0.10%
Dolar
13.58
-0.10%
Altın
827.89
1.15%
Borsa
2010
-1.54%
Bitcoin
572.556
-3.67%
BTXN Coin
38.39
2.04%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Avcılar’da miras kavgası: Yeğeninin nişanlısından dayak yedi

    Abla ile kardeşi arasında çıkan miras kavgasında, küfür iddiası ortalığı karıştırdı. Küfredildiği öne sürülen genç kızın nişanlısı ile arkadaşı, dayıyı darbetti. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 18:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar’da miras kavgası: Yeğeninin nişanlısından dayak yedi

    Murat K., ile öz ablası Fikriye K., arasında miras ve mülk tartışması yaşandı.

    Telefondaki tartışmanın ardından Murat K, yeğeni olan Seda Ş.’yi aradı.

    İddiaya göre Murat K. yeğeni ile bir süre tartıştıktan sonra küfretti ve tehdit etmeye başladı.

    İSTEDİĞİ ADRESE GİTTİ

    O sırada yanında bulunan nişanlısı A.S.İ., telefon alıp nişanlısının dayısı olan Murat K., ile tartıştı ve buluşmak için adres istedi.

    Bunun üzerine A.S.İ ile F.Y. ve Seda Ş, Murat K.’nın bulunduğu İstanbul’un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi’ndeki adrese gitti.

    ARACA BİNDİRMEK İSTEDİ

    Geçtiğimiz cumartesi günü Saat 13.30 sıralarında bir iş yerinin önünde buluşan taraflar bir süre tartıştı.

    Yaşanan tartışmanın ardından A.S.İ ile F.Y. dayı Murat K.’yı araca bindirmek istedi.

    Avcılar’da miras kavgası: Yeğeninin nişanlısından dayak yedi VİDEO

    Avcılar’da miras kavgası: Yeğeninin nişanlısından dayak yedi #1

    TEKMEYLE VURDU

    A.S.İ., binmekte direnen Murat K.’yı darbedip, aracın içinde yatırdı ve tekmeyle vurmaya devam etti.

    Bu sırada Murat K.’nın telefonu aracın içine düştü.

    Avcılar’da miras kavgası: Yeğeninin nişanlısından dayak yedi #2

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Murat K., çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

    Yeğeninin nişanlısı ve arkadaşı tarafından darbedilen Murat K., olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

    Avcılar’da miras kavgası: Yeğeninin nişanlısından dayak yedi #3

    Avcılar’da miras kavgası: Yeğeninin nişanlısından dayak yedi #4


    İlginizi Çekebilir

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    'Elektrikte esnafa zam yolda'
    Gündem

    'Elektrikte esnafa zam yolda'

    Cam Tavan Sendromu nedir
    Yaşam

    Cam Tavan Sendromu nedir

    Görüş Bildir