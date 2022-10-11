Avcılar'da kardeşler mirası paylaşamayınca daire evsizlere kaldı

Ambarlı Mahallesi'nde miras malı daireyi paylaşamayan 3 kardeş evi boş bırakınca evsizler tarafından mesken edinildi. Durumdan rahatsız olan apartman sakinleri yetkililerden yardım istiyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde miras malını paylaşamayan kardeşlerin malını evsizler paylaştı.

Ambarlı Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın bahçe katı sahibi 3 yıl önce vefat edince üç çocuğu, evin kirasını paylaşmakta sıkıntı çekti.

Kiralanan dairenin geliri, en büyük kardeş tarafından bir yıl süresince alındı.

Diğer kardeşler, kira gelirinin sonraki yıllarda kendilerine de dönüşümlü olarak verilmesini istedi. Ancak ağabeyleri bu karara karşı çıktı.

Daire boş kalınca evsizler mesken tuttu

Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle konu yargıya taşındı. Kiracı kuaför daireyi boşalttı. Boş kalan bahçe katı dairenin kapısı, elektrik prizleri ve bazı demirbaş eşyaları çalındı. Ardından sokakta yaşayan insanlar daireyi barınak olarak kullanmaya başladı.

Apartman sahipleri durumdan rahatsız

Apartman sakinleri bu durumdan rahatsız olduklarını ifade ederek, belediye ve polisten yardım istedi.

"İçeride ne var ne yoksa söküp götürdüler"

DHA'nın haberine göre, apartman sakini Zafer Yıldız, "Kadın kuaförü kapatıp gittikten sonra buraya dadananlar, içeride ne var ne yoksa söküp götürdüler. İçeride hiçbir şey kalmadı. Burayı evsizler mesken tuttu. Polise şikayet ettik, belediyeye bildirdik. Zabıta gelip baktı. Polis, ev sahibinin kimlik bilgilerini sordu. Çocuklarımız adına çok endişeleniyoruz. Yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz. Polis, ev sahiplerinin kimliği ya da numarası olmadan işlem yapamayacağını, içeride kalanları boşaltsalar da daha sonra geri geldiklerini söylüyor." diye konuştu.