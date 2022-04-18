Motosiklet çaldığı belirlenen yabancı uyruklu bir hırsız, kamera kayıtlarından yola çıkılarak tespit edildi. Yakalanan şahıs, nöbetçi mahkemede tutuklandı.

İstanbul Avcılar'daki Üniversite Mahallesi’nde bir kişi, motosikletini park edip uzaklaştı.

9 Nisan günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şüpheli, motosikleti çaldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Bulunduğu mahalle tespit edildi

Güvenlik kamera kayıtları ve motosikletteki sinyal takip sisteminden yararlanan polis, Y.A. (30) isimli yabancı uyruklu şüphelinin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

Avcılar'da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı VİDEO



Nöbetçi mahkemeyle tutuklandı

Şüpheli, polis tarafından yakalanırken üzerinde yapılan aramada, motosikleti düz kontak yöntemi ile çalıştırmak amacıyla kullandığı anlaşılan pense, kerpeten, makas, zincir, kilit, motosiklet anahtarı ve 2 eldiven bulundu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.













