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- Avcılar'da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı
Avcılar'da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı
- Haber Merkezi
- 18.04.2022 - 16:42
- Güncelleme : 18.04.2022 - 16:49
İstanbul Avcılar'daki Üniversite Mahallesi’nde bir kişi, motosikletini park edip uzaklaştı.
9 Nisan günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şüpheli, motosikleti çaldı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
Bulunduğu mahalle tespit edildi
Güvenlik kamera kayıtları ve motosikletteki sinyal takip sisteminden yararlanan polis, Y.A. (30) isimli yabancı uyruklu şüphelinin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde olduğunu belirledi.
Avcılar'da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı VİDEO
Nöbetçi mahkemeyle tutuklandı
Şüpheli, polis tarafından yakalanırken üzerinde yapılan aramada, motosikleti düz kontak yöntemi ile çalıştırmak amacıyla kullandığı anlaşılan pense, kerpeten, makas, zincir, kilit, motosiklet anahtarı ve 2 eldiven bulundu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.