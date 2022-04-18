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    Avcılar'da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı

    Motosiklet çaldığı belirlenen yabancı uyruklu bir hırsız, kamera kayıtlarından yola çıkılarak tespit edildi. Yakalanan şahıs, nöbetçi mahkemede tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 16:49
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    Avcılar'da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı

    İstanbul Avcılar'daki Üniversite Mahallesi’nde bir kişi, motosikletini park edip uzaklaştı.

    9 Nisan günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şüpheli, motosikleti çaldı.

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

    Bulunduğu mahalle tespit edildi

    Güvenlik kamera kayıtları ve motosikletteki sinyal takip sisteminden yararlanan polis, Y.A. (30) isimli yabancı uyruklu şüphelinin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde olduğunu belirledi.

    Avcılar'da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı VİDEO

    Nöbetçi mahkemeyle tutuklandı

    Şüpheli, polis tarafından yakalanırken üzerinde yapılan aramada, motosikleti düz kontak yöntemi ile çalıştırmak amacıyla kullandığı anlaşılan pense, kerpeten, makas, zincir, kilit, motosiklet anahtarı ve 2 eldiven bulundu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

    Avcılar da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı #1

    Avcılar da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı #2

    Avcılar da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı #3

    Avcılar da motosiklet çalan yabancı uyruklu yakalandı #4


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