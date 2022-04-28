Girdiği çiğköfte dükkanında sipariş veren şahıs, müşteri gibi davranmasının ardından iş yeri sahibini kurşuna dizerek olay yerinden kaçtı.

İstanbul Avcılar'daki Ispartakule'de konumlanan bir çiğköfte dükkanına, müşteri kılıklı şahıs giriş yaptı.

Cumartesi günü meydana gelen olayda, şahıs çiğköfte siparişi verdi.

Müşteri kılığında çiğköfte almaya gelen silahlı saldırganın siparişini, dükkan sahibi Burak Demir getirdi.

Belinden silah çıkarıp vurdu

O sırada çiğköftecinin içinde dolaşan şahıs, bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı silah ile Demir’e iki el ateş etti. Bacağından yaralanan dükkan sahibi kanlar içerisinde yere düşerken, kaçmak isteyen saldırgana çevredeki bir kadının çantası ile müdahale etmek istedi.

Saldırı anı kamerada

Çevredekilere aldırmayan saldırgan şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da müşteri gibi davranan şahıs, çiğköfteciyi kurşunladı VİDEO



“Sipariş hazırlarken iki el ateş etmiş”

Olay anlarını anlatan Esnaf Mustafa Çeçen, “Bir kişi yan komşumuz olan çiğköfteciye gelerek sipariş vermiş. Dükkan sahibinin siparişi hazırladığı esnada ise belinden silahını çeken şahıs 2 el ateş etmiş. Olayda komşumuz bacağından vurulurken, saldırgan şahıs apar topar kaçmış. Yaralının ise durumunun şu anda iyi olduğunu duyduk, kısa süre sonra ameliyat olacakmış” diye konuştu.