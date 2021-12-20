Navigasyon yardımıyla Başakşehir’e kargo ulaştırmaya çalışan araç, çamura saplandı. Yardıma gelen başka bir kargo kamyoneti de çamurda mahsur kalınca, iş makinesi devreye girdi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi’nde, saat 08.00 sıralarında, kargo teslim etmeye giden sürücü Nuri Uzun, navigasyon yardımı ile adrese doğru giderken Küçükçekmece Gölü'nün hemen yanından geçen Göl Boyu Sokak'a girdi.

Göl Boyu Sokak'tan Eflatun Sokak'a geçmeye çalıştığı sırada Uzun’un kullandığı kargo aracı çamura saplandı. Uzun süre aracı kurtarmaya çalışan Nuri Uzun başarısız oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ DE BAŞARISIZ OLDU

Sürücünün yardımına aynı firmada çalışan arkadaşı kargo kamyonetiyle geldi ancak o da çamura saplandı. Sürücüler durumu önce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçları kurtaramayınca iş makinesinden yardım alındı.

Avcılar’da, navigasyonla çıktığı yolda çamura saplandı VİDEO



İŞ MAKİNESİ İLE KURTARILDILAR

Yaklaşık 2 saatlik bekleyişin ardından halat yardımıyla iş makinesi araçları saplandığı yerden çıkardı.

“NAVİGASYONUN YANLIŞ GETİRDİĞİ İNSANLAR HEP BURADA KALIYOR”

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Fikri Kanar, “Navigasyonun yanlış getirdiği insanlar burada hep kalıyor. Bugün de bir kargo firması Başakşehir'e kargo götürürken navigasyonla buraya giriyor ve kalıyor. Kepçe gelip kurtardı. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Bu yolların bakımı önemli ama maalesef bakılmıyor. Günlük 3-4 araç kesin kalıyor. İş yerimiz burada bizim araçlarımız da kalıyor." diye konuştu.