Avcılar'da, okulda servisin altında kalan Eylül'ün davasında karar çıktı

Servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun davasında, okul müdürü 1 yıl 8 ay ceza aldı. Baba, cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda, 7 Kasım 2019’da 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun servis aracının altında kalmasına ilişkin okul müdürü hakkında açılan davada, karar açıklandı.

Dava duruşması, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Mahkeme, okul müdürüne ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Ancak iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, okul müdürü şüpheli Umur Buğa hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi. İddianamede, “Şüpheli Umur Buğa atılı suçlamayı kabul etmedi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı” vurgulandı.

MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapılması gerekenlere de değinilen iddianamede, “Nöbetlerde uyulması gereken esaslarla ilgili okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanıp öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmediği, diğer personelin görevleri de ilgili mevzuat çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.” denildi.

"İdare alt düzeyde tali kusurlu"

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda da “Kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da bu araç sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu” tespitlerine yer verildi.

Umur Buğa'nın, 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

“Kızım evden okula gidiyor ve cenazesi geliyor”

Duruşmanın ardından Eylül Mirzaoğlu’nun babası Cahit Mirzaoğlu, karara tepki göstererek, itirazda bulunacaklarını söyleyen baba Mirzaoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“İhmali olan okul müdürünün mahkemesi vardı. Hiç hak etmediği, hiç istemediğimiz bir ceza aldı. 1 sene 8 ay, bu bizi tatmin etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. İtiraz ediyoruz, kızım evden okula gidiyor ve cenazesi geliyor.

“Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu”

Okul bahçesinde böyle bir ihmal olmaz. Eğer kızım okul bahçesinde hayatını kaybetmişse bunun sorumlusu servistir, servis şirketidir, şofördür, okul yönetimidir ve okul müdürüdür, bunlar suçlu. Bu mahkeme kararını şiddetle kınıyorum, reddediyorum, itiraz ediyorum. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu?

“Elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor”

1 sene 8 ay ceza alması, zaten cezaevine girmeyecek. Servis şoförü de yaklaşık 1 sene önce 5 yıl ceza aldı ama pandemi nedeniyle cezaevine girmedi ve elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor.

“Okul müdürünün ne kadar ihmalkar olduğu belli”

Bu süreçte acımız hiçbir zaman dinmedi. Verilen hiçbir karar bizi tatmin etmez normalde, kızım da geri gelmeyecek. Ama en azından kim hak ediyorsa cezasını alsın. Olayda ihmali olmayan birisinden biz şikayetçi olamayız ki. İhmali olanların hepsi kameradan gözüküyor. Tüm kamera kayıtlarında var. Okul müdürünün ne kadar ihmalkar olduğu belli, onun için biz şikayetçi olduk.

“Çocukları böyle bir insana nasıl emanet ederiz”

Adalete güveniyoruz, inşallah hak ettiği cezayı alırlar. Cezayı duyduğumda şok oldum. 1 sene 8 ay, şu anda zaten görev yapıyor. Sabıkalı bir şekilde başka bir okulda görev yapıyor. Çocukları böyle bir insana nasıl emanet ederiz. Orada da başka bir suç yapar.”

Olayın geçmişi

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin, servis şoförü Hüseyin Yıldırım da yargılanmıştı. Şoförün yargılandığı davada mahkeme, 5 yıl hapsine ve tahliyesine hükmetmişti.

