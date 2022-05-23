Petrol
110.69
0.64%
Euro
17.0275
1.35%
Dolar
15.94
0.42%
Altın
953.42
1.15%
Borsa
2391
0.78%
Bitcoin
485.710
2.06%
BTXN Coin
13.50
0.97%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Avcılar'da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı

    Okul görevlisinin bahçede bulunan kapıyı kilitlemesi üzerine içeride mahsur kalan 3 öğrenci, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
    • 23.05.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı

    İstanbul Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Gümüşpala İlkokulu'ndaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı.

    DHA'nın haberine göre; okulun bahçesinde voleybol oynayan 3 kız öğrenci, okul görevlisinin öğleden sonra bahçe kapısını kilitlemesi üzerine dışarı çıkamadı.

    Çevredekilerden seslenerek yardım isteyen kız öğrenciler, bu girişimlerinde başarısız olunca telefonla itfaiyeyi aradı.

    Öğrencilerin yardımına itfaiye koştu

    Okula gelen itfaiye erleri, bahçede mahsur kalan Öykü Erduran (10), Hiranur Aras (12) ve Duru Erduran'ı(12) merdiven yardımı ile çıkardı.

    "Kapı kapanınca çıkamadık"

    Öğrencilerden Hiranur Aras, "Voleybol oynamaya gelmiştik. Kapı kapanınca çıkamadık. Telefonla yardım istedik" dedi.

    Avcılar'da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı ViDEO

    Avcılar da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı #1

    Avcılar da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı #2

    Avcılar da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı #3

    Avcılar da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı #4

    Avcılar da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı #5

    Avcılar da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı #6

    Avcılar da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı #7

    Avcılar da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı #8


    İlginizi Çekebilir

    Jolly Tur 23 Mayıs
    Advertorial Mobil

    Jolly Tur 23 Mayıs

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit yok
    3. Sayfa

    Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit yok

    Görüş Bildir