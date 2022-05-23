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- Avcılar'da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı
Avcılar'da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı
Okul görevlisinin bahçede bulunan kapıyı kilitlemesi üzerine içeride mahsur kalan 3 öğrenci, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
- 23.05.2022 - 11:43
- Güncelleme : 23.05.2022 - 12:05
İstanbul Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Gümüşpala İlkokulu'ndaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı.
DHA'nın haberine göre; okulun bahçesinde voleybol oynayan 3 kız öğrenci, okul görevlisinin öğleden sonra bahçe kapısını kilitlemesi üzerine dışarı çıkamadı.
Çevredekilerden seslenerek yardım isteyen kız öğrenciler, bu girişimlerinde başarısız olunca telefonla itfaiyeyi aradı.
Öğrencilerin yardımına itfaiye koştu
Okula gelen itfaiye erleri, bahçede mahsur kalan Öykü Erduran (10), Hiranur Aras (12) ve Duru Erduran'ı(12) merdiven yardımı ile çıkardı.
"Kapı kapanınca çıkamadık"
Öğrencilerden Hiranur Aras, "Voleybol oynamaya gelmiştik. Kapı kapanınca çıkamadık. Telefonla yardım istedik" dedi.
Avcılar'da okuldaki öğrenciler bahçede mahsur kaldı ViDEO