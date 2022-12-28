Avcılar'da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi

Bir evden kötü koku geliyor ihbarı üzerine kapıyı girerek kıran ekiplerin karşılaştıkları cesedi almak istemesi üzerine evde bulunan iki köpek tepki gösterdi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Bir apartmandaki dairede iki çocuğundan ayrı, tek başına kalan emekli öğretmen Ceyhun Köklü'den bir süre haber alınamadı.

Köklü'nün evde beslediği iki köpek sürekli havlayınca ve evden kötü koku gelince komşuları kapıyı çaldı.

Ekipler olay yerine geldi

Kapıyı açan olmayınca komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köpekler geçit vermedi

Polis, itfaiye merdiveniyle 7'inci kattaki eve pencereden girdi. Köklü yüz üstü yere düşmüş halde görülürken iki köpek, ekiplere tepki verdi.

Eve girilebilmesi için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi.

Köpeklerle imtihan

Gelen görevliler, hayvan yakalama aparatı ile pencereden eve girip, köpekleri ayrı odalara kapattı.

Ardından kapıyı açan görevliler, köpeklerden birine boynuna aparat geçirip, diğerini iğne ile uyutarak hayvan barınağına götürdü.

Cenaze incelemeye alındı

Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni anlaşılabilecek olan Köklü'nün çeşitli hastalıkları olduğu öğrenildi.

Komşular duygularını ifade etti

DHA'nın haberine göre, komşuları, kendi halinde olan emekli öğretmenin vefat etmesine çok üzüldüklerini, ağır kokuyu hissedince 112 servisini aradıklarını anlattı.