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    Avcılar'da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi

    Bir evden kötü koku geliyor ihbarı üzerine kapıyı girerek kıran ekiplerin karşılaştıkları cesedi almak istemesi üzerine evde bulunan iki köpek tepki gösterdi.
    • 28.12.2022 - 10:04
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    Avcılar'da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Bir apartmandaki dairede iki çocuğundan ayrı, tek başına kalan emekli öğretmen Ceyhun Köklü'den bir süre haber alınamadı.

    Köklü'nün evde beslediği iki köpek sürekli havlayınca ve evden kötü koku gelince komşuları kapıyı çaldı.

    Ekipler olay yerine geldi

    Kapıyı açan olmayınca komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #1

    Köpekler geçit vermedi

    Polis, itfaiye merdiveniyle 7'inci kattaki eve pencereden girdi. Köklü yüz üstü yere düşmüş halde görülürken iki köpek, ekiplere tepki verdi.

    Eve girilebilmesi için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi.

    Köpeklerle imtihan

    Gelen görevliler, hayvan yakalama aparatı ile pencereden eve girip, köpekleri ayrı odalara kapattı.

    Ardından kapıyı açan görevliler, köpeklerden birine boynuna aparat geçirip, diğerini iğne ile uyutarak hayvan barınağına götürdü.

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #2

    Cenaze incelemeye alındı

    Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni anlaşılabilecek olan Köklü'nün çeşitli hastalıkları olduğu öğrenildi.

    Komşular duygularını ifade etti

    DHA'nın haberine göre, komşuları, kendi halinde olan emekli öğretmenin vefat etmesine çok üzüldüklerini, ağır kokuyu hissedince 112 servisini aradıklarını anlattı.

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #3

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #4

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #5

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #6

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #7

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #8

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #9

    Avcılar da ölen adamın köpekleri cesedi ekiplere vermemek için direndi #10


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