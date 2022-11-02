- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Avcılar'da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı
Avcılar'da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı
- 02.11.2022 - 09:36
- Güncelleme : 02.11.2022 - 09:36
Hırsızın rahatlığı şaşırttı...
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, sabah erken saatlerde bir otele hırsız dadandı.
Kapüşonlu şahıs, resepsiyon görevlisinin uyumasını fırsat bildi.
Cep telefonu ve matkabı aldı
Hemen harekete geçen hırsız, acil durumlar için yaptırılan sürgülü cam kapıyı açarak içeri girdi.
İlk etapta kasayı açamayan şahıs, tezgahtaki cep telefonunu ve yerdeki şarjlı matkabı aldı.
O anları saniye saiye izledi
Bu sırada görevlinin hareket ettiğini görünce hızlıca otelden ayrıldı.
DHA'nın aktarımına göre; kapı sesine uyanan görevli, şüphe üzerine güvenlik kameralarını inceledi ve tüm yaşananları saniye saniye izledi.
"Büyük olasılıkla yine serbest kalacak"
Otel sahibi İsmail Karaca, "Sürekli haberlerde suç dosyası kabarık, 30-40 suça karışmış şüphelilerin serbest kaldığını duyuyorduk. Yakalansa büyük olasılıkla yine serbest kalacak. Oldukça rahat içeride dolaşabilen bu kişilere karşı yasal düzenleme yapılmalı." dedi.