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    Avcılar'da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı

    Otel görevlisinin uyuduğunu fark eden bir şahıs, el çabukluğuyla gözüne kestirdiği cep telefonu ve şarjlı matkabı çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • 02.11.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 09:36
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    Avcılar'da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı

    Hırsızın rahatlığı şaşırttı...

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde, sabah erken saatlerde bir otele hırsız dadandı.

    Kapüşonlu şahıs, resepsiyon görevlisinin uyumasını fırsat bildi.

    Cep telefonu ve matkabı aldı

    Hemen harekete geçen hırsız, acil durumlar için yaptırılan sürgülü cam kapıyı açarak içeri girdi.

    İlk etapta kasayı açamayan şahıs, tezgahtaki cep telefonunu ve yerdeki şarjlı matkabı aldı.

    Avcılar da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı #1

    O anları saniye saiye izledi

    Bu sırada görevlinin hareket ettiğini görünce hızlıca otelden ayrıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; kapı sesine uyanan görevli, şüphe üzerine güvenlik kameralarını inceledi ve tüm yaşananları saniye saniye izledi.

    Avcılar da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı #2

    "Büyük olasılıkla yine serbest kalacak"

    Otel sahibi İsmail Karaca, "Sürekli haberlerde suç dosyası kabarık, 30-40 suça karışmış şüphelilerin serbest kaldığını duyuyorduk. Yakalansa büyük olasılıkla yine serbest kalacak. Oldukça rahat içeride dolaşabilen bu kişilere karşı yasal düzenleme yapılmalı." dedi.

    Avcılar da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı #3

    Avcılar da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı #4

    Avcılar da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı #5




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