Haberler

3. Sayfa Haberleri

Avcılar'da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı

Avcılar'da otele giren hırsız cep telefonu ve matkap çaldı

Otel görevlisinin uyuduğunu fark eden bir şahıs, el çabukluğuyla gözüne kestirdiği cep telefonu ve şarjlı matkabı çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.