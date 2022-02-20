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    Avcılar’da otomobil bariyerlere girdi: 3 yaralı

    Başka bir sürücü tarafından sıkıştırılınca kontrolünü kaybeden sürücü, hızla bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 20.02.2022 - 16:24
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    Avcılar’da otomobil bariyerlere girdi: 3 yaralı

    Avcılar’da, D-100 kara yolunda, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece istikametinde seyir halinde olan sürücü, görgü tanıklarının iddiasına göre başka bir otomobil tarafından sıkıştırılınca Cihangir Mahallesi mevkisinde hızla bariyerlere çarptı.

    Otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü çeşitli yerlerinden yaralandı. Otomobilin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    TRAFİK OLUŞTU

    Kaza nedeniyle kara yolu ve yan yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

    Avcılar’da otomobil bariyerlere girdi: 3 yaralı #1

    Avcılar’da otomobil bariyerlere girdi: 3 yaralı #2


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