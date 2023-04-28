Avcılar'da otomobil sürücüsü park ettiği arabanın hareket etmesiyle yaralandı Bir kişi arabasını park etmesinin ardından hareket ettiğini fark ederek durdurmaya çalışırken otomobilin altında kalarak yaralanınca çevredekiler yardımına koştu.

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında Nuri Karakoç adlı sürücü otomobilini park ettikten sonra indi.

Aracını kilitleyen sürücü yokuş aşağıya ilerlemeye başladığı sırada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Karakoç'un aracı otomobili aniden hareket ettiğini fark ederek aracı durdurmak için hamle yaptı anca başarılı olamadı.

Bir kadın da sürüklendi

Nuri Karakoç'u sürüklemeye başladı. Bu sırada bir kadın da aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredekiler yardım etti

Karakoç kendisini sürükleyen otomobili ile park halindeki araç arasına sıkıştı. Yaralanan Karakoç'un yardımına çevredekiler koştu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay yerine ambulans çağrıldı. Nuri Karakoç, 112 Acil sağlık ve itfaiye ekibi tarafından ambulansa alındıktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu"

Nuri Karakoç'un el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülürken görgü tanığı Vahap Mahal, "Büyük olasılıkla el frenini çekmeyi unuttu. İki araç arasında sıkışınca belinde acı hissettiğini söylüyordu." dedi.