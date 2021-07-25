Avcılar’da özel güvenlik kıyafeti ile hırsızlık kamerada

Avcılar’da özel güvenlik kıyafeti ile hırsızlık kamerada

Özel güvenlik kıyafeti giyerek iş yerine gelen 2 şahıs, dakikalar için 3 dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan bir iş yerine özel güvenlik kıyafeti giyerek gelen 2 şahıs, dakikalarca kapıyı zorladı.

İçeriye giren şahıslar, kısa sürede 3 adet dizüstü bilgisayarı çaldı.

Şahısların iş yerine giriş ve hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntüleri mercek altına aldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen şüphelilerden M.K. (26) isimli şahıs, 24 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

ARACIN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda olayda kullanılan aracın da çalıntı olduğu ortaya çıktı.

M.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılar’da özel güvenlik kıyafeti ile hırsızlık kamerada VİDEO



CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verilen M.K., Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.