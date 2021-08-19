7 Ağustos tarihinde 3 katlı binanın alt katında bulunan ayakkabı imalathanesinde meydana gelen patlama, 2 binaya hasar verdi. Hasarlı binalar için yıkım kararı verildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine başlı Mustafakemalpaşa Mahallesi Mahir Sokak üzerindeki 3 katlı binanın alt katındaki ayakkabı imalathanesinde, 7 Ağustos tarihinde bir patlama meydana geldi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle söndürüldü.

KİMYASAL MADDELER NEDEN OLDU

İlk değerlendirmelerde patlamanın nedeni doğalgaz olarak belirtilirken, yapılan incelemeler sonrası imalathanede kullanılan kimyasal maddelerin patlamaya yol açtığı tespit edildi.

Patlamanın yaşandığı bina, büyük hasar aldı.

Avcılar’da patlamada zarar gören binalara yıkım kararı VİDEO



KOLONLARI ZARAR GÖRDÜ

Bitişiğindeki bina da ise kolonların zarar gördüğü belirlendi.

Her iki bina için yıkım kararı verildi. Olay ile ilgili detaylı raporların alınmasından sonra, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi düşünülen binalar için yıkım kararlarının kısa sürede uygulamaya konulması bekleniyor.

EKSPERTİZ GÖREVLİLERİ ÇALIŞMA YAPTI

Sigorta şirketinin ekspertiz görevlileri de bugün öğle saatlerinde iki binaya gelerek yerinde tespit yaptı.

Yapılan tespitlerde, patlama olan binanın yanındaki üç katlı binanın bir kolonunda çok ciddi hasar olduğu belirlendi.

Sigorta şirketi yetkilileri, patlamanın nedeni konusunda araştırmanın sürdüğünü, binalar ve hasar tespiti için çalıştıklarını söyledi.