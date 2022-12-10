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    Avcılar’da polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi

    Bir taksideki tartışmaya müdahale eden polis, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Alkollü olduğu belirtilen bir kişi, polise "Kafana sıkarım" deyince biber gazı ile müdahale edildi.
    • 10.12.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 17:21
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    Avcılar’da polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi

     

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’ndeki Milli Egemenlik Parkı yakınlarında, dün saat 21.30 sıralarında, Fatih Caddesi'nden geçen bir takside tartışma olduğunu gören polis ekibi, aracı durdurdu.

    Araçta inen iki kişiden alkollü olduğu belirtilen kişi, taşkınlık yapmaya başladı.

    Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, alkollü kişiyi sakinleştirmeye çalışmasına rağmen sonuç alamadı.

    "Kafana sıkarım"

    Bir türlü sakinleşmeyen ve polislerden birisine sürekli karşı çıkan adam 'Kafana sıkarım' diye tehditte bulundu.

    Biber gazı ile müdahale edildi

    Çevredekilerden bir kişi tarafından kaydedilen olayda hakarete uğrayan polis, kendisini engellemek isteyen kişi ile alkollü kişiye biber gazı ile müdahale etti.

    Arbede sırasında araya giren bir kişi, polisi durdurmak isterken montunu yırttı.

    Avcılar’da polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi #1

    3 kişi gözaltında

    Gözaltına alınan alkollü kişi, çağrılan ambulansı ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polisi tehdit eden Kadir S. ve yanındaki 2 kişinin, gözaltına alındığı öğrenildi.

    Avcılar’da polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi VİDEO

    Görgü tanığı konuştu

    DHA'nın haberine göre; görgü tanığı Taha Hasan, "Polis takside tartışanları  araçtan indirmeye çalıştı. İki kişi indi. Taksici aracı ileri park ederken aralarında tartışma çıktı. Sarhoş olan polisi tehdit etmeye çalıştı.

    Çok sabırlıydılar. Sarhoş olan polisi tehdit etmeye ve kafana sıkarım deyince onları ayırmaya çalışan adam polisi durdurmak isterken kolundaki kıyafeti yırttı. Polis diğerinin yanına da giderek onun da gözüne biber gazı sıktı." diye konuştu.

    Avcılar’da polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi #2

    Avcılar’da polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi #3

    Avcılar’da polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi #4

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    Avcılar’da polisi tehdit edince biber gazı ile müdahale edildi #6

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