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- Avcılar’da rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar
Avcılar’da rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar
At arabası ile gezen 2 kadın, bir apartmanın önündeki rögar kapağını çalarak kayıplara karıştı.
- DHA
- 16.07.2021 - 10:17
- Güncelleme : 16.07.2021 - 11:04
Avcılar ilçesinde at arabası ile gezinen 2 kadın, dün saat 06.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan apartmanın önüne geldi.
Kadınlar, etrafı kontrol ettikten sonra, apartmanın önündeki rögar kapağını söküp, at arabasına yükledikten sonra bölgeden uzaklaştı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan hırsızlık anları bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Apartmanın altındaki dükkanlarını açmak için gelen iş yeri sahipleri kapakların yerinde olmadığını görünce görüntüleri inceledi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Dükkan sahipleri, görüntülerle beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Avcılar’da rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar ViDEO