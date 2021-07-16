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    Avcılar’da rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar

    At arabası ile gezen 2 kadın, bir apartmanın önündeki rögar kapağını çalarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 11:04
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    Avcılar’da rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar

    Avcılar ilçesinde at arabası ile gezinen 2 kadın, dün saat 06.50 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan apartmanın önüne geldi.

    Kadınlar, etrafı kontrol ettikten sonra, apartmanın önündeki rögar kapağını söküp, at arabasına yükledikten sonra bölgeden uzaklaştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan hırsızlık anları bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Apartmanın altındaki dükkanlarını açmak için gelen iş yeri sahipleri kapakların yerinde olmadığını görünce görüntüleri inceledi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Dükkan sahipleri, görüntülerle beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Avcılar’da rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar ViDEO

    Avcılar’da rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar #1

    Avcılar’da rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar #2

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