Avcılar'da sağanak yağış sonrası gecekonduyu su bastı Sağanak yağmur ardından rögarların taşması sonucu bir gecekonduyu su bastı. Evdeki eşyalar su altında kaldı.

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bugün öğle saatlerindeki sağanak yağmurun ardından G-733 Sokak’ta bulunan 6 rögardaki su taştı.

Yağmur suyu bir anda Musa Tunç’un evine doldu.

Eşyaları büyük ölçüde hasar gören Tunç’un ihbarı üzerine eve itfaiye ve Avcılar Belediyesi ekipleri geldi.

Evdeki su tahliye edilirken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

"Sorunun çözülmesini istiyorum"

Musa Tunç "Burada 6 rögar var. Her yağışın ardından taşan su eve doluyor. Belediye burada yeni mazgallar yaptı. Ancak, hepsi kapalı. Eve sürekli su doluyor. Belediye bölgeye kaçak hafriyat dökülmesin diye buradaki yola malzemeler döktü.

Ben bu sorunun çözülmesini istiyorum. Tek istediğim evimi yükseltmek için izin verilmesi. Geçenlerde kendi imkanlarımla dozer getirdim yolu kazdırdım.

Yağışın ardından geliyorlar, maddi yardım yapıp gidiyorlar. Oysa ben sorunun çözülmesini artık evimin su içinde kalmamasını istiyorum." dedi.