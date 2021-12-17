Jandarma ekipleri, sahte içki üretilen bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskında 2 kişi suçüstü yakalanırken, 7 ton 150 litre alkol ele geçirildi.

Yılbaşının yaklaşması ile sahte içkiden ölümlerde artış yaşanmaya başladı. İstanbul Valiliği, kentte sahte alkolden toplam 22 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği açıkladı.

SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Sahte içki satan ve üretenlere de yapılan operasyonlar hızlandı. O operasyonlardan biri de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir depoda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte içki üretildiğini tespit etti.

Avcılar'da sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar ViDEO

2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İl Jandarma Ekipleri depoya baskın yaptı. S.H ve N.G isimli iki kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. Baskında; 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

7 TON 150 LİTRE SAHTE İÇKİ PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Gözaltına alınan 2 kişinin sorgularında 7 ton 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerini söyledikleri öğrendi. Jandarma ekipleri şüphelilerin depoda damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtım yapmak için şişeledikleri belirledi. İçki markalarının kutu, şişe, etiket ve bandrolleri de birebir taklit ettikleri belirlenen S.H. ve N.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

JANDARMA KOMUTANLIĞI YILBAŞI ÖNCESİNDE UYARIDA BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan uyarıda; Sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya '174 Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.













