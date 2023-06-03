Avcılar’da seçimi kutlayanlara baltayla saldıran 4 kişi tutuklandı Seçim zaferini kutlayan AK Partili vatandaşlara yönelik kalabalık bir grup hem balta ve sopayla saldırdı hem de PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Ekipler tarafından yakalanan saldırganlar cezaevine gönderildi.

İHA Türkiye 28 Mayıs'ta tarihi karar için sandıklara gitti. Gecenin sonunda ise yurt genelinde büyük coşku yaşandı. Sandıklardan açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı çıktı. Vatandaşlar da sokaklara döküldü. Kutlamalar devam ederken AK Partililere yönelik kalabalık bir grup tarafından saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Olayın adresi ise İstanbul'un Avcılar ilçesi. Baltayla saldırdı Yolu kapatan baltalı ve sopalı saldırganlar, AK Parti yanlılarının içinde bulunduğu araçlara yoldan geçerken saldırdı. Saldırının dehşet verici güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, seçim zaferini kutlamak isteyen kişilere yönelik saldırı anları yer alıyor. Terör sloganı attı Bölgede devriye gezen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince müdahale edilen olayda, söz konusu cadde üzerinde bulunan 20 kişilik kalabalık saldırganlar dağılıyor. Polisin müdahalesi sırasında Veysel A. adlı şüphelinin ise “her biji Apo” diyerek bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attığı ifade ediliyor. Ekipler yakaladı Elinde balta olan kişinin de Hasan Ş. olduğu, baltayı sağa sola savurduğu kaydedildi. Saldırganların elinden baltayı alan polisin ‘dağılın’ uyarısına rağmen emniyet ekiplerine direnç gösterdikleri anlaşıldı. Polis zaman zaman havaya uyarı ateşi atarak durumu bastırmayı başardı. Hasan Ş., Emrah Ş., Ahmet K., İbrahim S. ve Veysel A. adlı 5 kişi suç aleti balta ile birlikte yakalandı. 4 saldırgan tutuklandı Şüpheliler, “Silahlı Tehdit”, “Mala Zarar Verme” ve “Görevli memura mukavemet” suçlarından gözaltı alına emniyete götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan saldırganlardan 4’ü “silahlı tehdit”, “mala zarar verme” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından tutuklandı. Tutuklu kişilerden biri hakkında ayrıca terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.