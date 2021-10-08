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    Avcılar'da sevgilisinin yüzüne yanıcı madde döken şahıs tutuklandı

    Aşık olduğu genç kadının yüzünü yanıcı kimyasal madde ile yakan Mehmet Yıldız, gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 17:07
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    Avcılar'da sevgilisinin yüzüne yanıcı madde döken şahıs tutuklandı

    İstanbul Avcılar'da yaşayan Yasemin Uzunçelebi, bir süredir görüştüğü Mehmet Yıldız tarafından ölüme terk edildi.

    Gece saatlerinde genç kadının uyuduğu sırada yaşadığı eve giren Yıldız, Uzunçelebi'nin yüzüne yanında getirdiği siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra evden kaçtı.

    HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

    Acı içerisinde uyanan talihsiz kadın, dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

    Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırılan Uzunçelebi'nin tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

    Avcılar da sevgilisinin yüzüne yanıcı madde döken şahıs tutuklandı #1

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Ekiplerin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmaların ardından yakalanan Yıldız'ın, 16 farklı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

    Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Avcılar da sevgilisinin yüzüne yanıcı madde döken şahıs tutuklandı #2

    Avcılar da sevgilisinin yüzüne yanıcı madde döken şahıs tutuklandı #3

    Avcılar da sevgilisinin yüzüne yanıcı madde döken şahıs tutuklandı #4

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