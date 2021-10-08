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- Avcılar'da sevgilisinin yüzüne yanıcı madde döken şahıs tutuklandı
Avcılar'da sevgilisinin yüzüne yanıcı madde döken şahıs tutuklandı
- İHA
- 08.10.2021 - 16:55
- Güncelleme : 08.10.2021 - 17:07
İstanbul Avcılar'da yaşayan Yasemin Uzunçelebi, bir süredir görüştüğü Mehmet Yıldız tarafından ölüme terk edildi.
Gece saatlerinde genç kadının uyuduğu sırada yaşadığı eve giren Yıldız, Uzunçelebi'nin yüzüne yanında getirdiği siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra evden kaçtı.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Acı içerisinde uyanan talihsiz kadın, dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Uzunçelebi'nin tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Ekiplerin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışmaların ardından yakalanan Yıldız'ın, 16 farklı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.