Avcılar'da seyir halindeki arabadan kadını yol kenarına atıp kaçtı Seyir halindeki hafif ticari aracın bir sokağa girdiği sırada kapısı açılarak içerisinden bir kadının yola atıldığı anlar bir evin kamerasına yansıdı.

DHA İstanbul'un Avcılar ilçesinde korku dolu anlar yaşandı... Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde önceki gün bir sokağa giren hafif ticari araç bir anda durdu. Aracın arka kapısı açılarak içinden bir kadın yola atıldı. Birkaç saniye sonra araç yoluna devam etti. Kadının sağlık durumu iyi Olayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra emniyete götürülen kadının üstünden kimlik çıkmadı. O anlar kaydedildi Yaralı kadın kimseden şikayetçi olmazken, yola atıldığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.