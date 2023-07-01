Avcılar'da şoförün kapıları açmadığı metrobüsün camlarını kırdılar Durakta duran metrobüs, içerisi dolu olduğu için yolcu almadı. Duruma sinirlenen yolcular metrobüsün kapılarına tekme atarak saldırdı.

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DHA

Avcılar'da metrobüs krizi yaşandı.

İETT otobüsü D-100'de ilerlerken durakta durdu.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre şoför, otobüs dolu olduğu için kapıları açmadı.

Otobüsün camlarını kırdılar

Otobüsün içindeki bazı yolcular şoföre hareket etmesi gerektiğini söylerken, durakta bekleyen diğer yolcular ise, kapılar açılmadığı için otobüse saldırdı.

Yolcular otobüsün kapılarına tekme attı; camlarını kırdı.

Bu sırada içeride olan yolculardan bazıları paniğe kapılarak çığlık attı.

Otobüs şoförü olay sonrası polisi arayarak şikayette bulundu.

Otobüsün kapılarını tekmeleyenler ise, olay yerinden kaçtı.