DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir sünnet düğünü için konvoy oluşturan araçlar, Tahtakale Mahallesi’ndeki Ispartakule’de durdu.

Araçlar, trafiği keserek drift yaptı. Akan trafikte sırayla drift yapan otomobil sürücüleri, trafikteki sürücülerin hayatlarını da tehlikeye attı.

Bazı sürücüler ise, yolda ilerleyebilmek için driftin bitmesini beklemek zorunda kaldı.

Bu sırada sünnet olacak çocuk, bulunduğu aracın cam tavanından çıkarak drift yapan sürücüleri izledi.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülere tepki gösteren Tahtakale Mahallesi muhtarı Serkan Vatansever, şu ifadeleri kullandı:

Benim ve komşularımın çoluğunu, çocuğunu tehlikeye atan bu şahıslar için gerekenin yapılmasını emniyetten rica ediyorum. Hem mahalle muhtarı hem Serkan Vatansever olarak benim böyle bilinçsiz gençlere ihtiyacım yok.