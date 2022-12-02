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    Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü

    Öğle saatlerinde evine gelen 69 yaşındaki Mehmet Sevimli, aracını oturduğu binanın önüne park etmek isterken apartman boşluğunu hesap edemedi. Otomobili ile boşluğa düşen sürücü yaralandı.
    • 02.12.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 15:40
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    Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

    Öğle saatlerinde aracını evinin önüne park etmek isteyen 69 yaşındaki Mehmet Sevimli, geri manevra yaparken bina boşluğu hesap edemedi.

    2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü

    Bir anlık dalgınlıkla yaklaşık 2 metre yükseklikteki boşluğa düşen Sevimli, araçta sıkıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü #1

    Araçta sıkıştı

    Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücüyü aracın içerisinden sıkıştı.

    Ardından hastaneye kaldırılan Sevimli tedavi altına alındı.

    Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü #2

    Sağlık durumu iyi

    Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    DHA'nın aktarımına göre; Sevimli'nin fren ile gaz pedallarını karıştırdığı iddia edildi.

    Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü VİDEO


    Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü #3

    Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü #4

    Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü #5


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