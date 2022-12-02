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- Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü
Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü
Öğle saatlerinde evine gelen 69 yaşındaki Mehmet Sevimli, aracını oturduğu binanın önüne park etmek isterken apartman boşluğunu hesap edemedi. Otomobili ile boşluğa düşen sürücü yaralandı.
- 02.12.2022 - 15:22
- Güncelleme : 02.12.2022 - 15:40
İstanbul'un Avcılar ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Öğle saatlerinde aracını evinin önüne park etmek isteyen 69 yaşındaki Mehmet Sevimli, geri manevra yaparken bina boşluğu hesap edemedi.
2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü
Bir anlık dalgınlıkla yaklaşık 2 metre yükseklikteki boşluğa düşen Sevimli, araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştı
Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücüyü aracın içerisinden sıkıştı.
Ardından hastaneye kaldırılan Sevimli tedavi altına alındı.
Sağlık durumu iyi
Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
DHA'nın aktarımına göre; Sevimli'nin fren ile gaz pedallarını karıştırdığı iddia edildi.
Avcılar’da sürücü 2 metre yüksekliğindeki boşluğa düştü VİDEO