Avcılar'da sürücü kursu eğitmeninin aracına saldırdılar

Sınavdaki öğrencisini arkasından araçla takip eden eğitmen, araya minibüsün girmesiyle ani manevra yaptı. Duruma sinirlenen diğer sürücüler araca saldırıya geçince eğitmen, biber gazı sıkıp kaçtı.

İstanbul Avcılar'daki ehliyet sınavı esnasında ortalık karıştı.

Firuzköy Mahallesi'nde bulunan sürücü eğitim alanında pazar günü gerçekleşen sınavda, araçla ilerleyen adayı, eğitmeni de arkasından takip etmeye başladı.

Bir süre sonra, adayın aracı ile eğitmenin aracının arasına ara yoldan bir minibüs girdi.

Eğitmen bunun üzerine direksiyonu kırınca arkadan gelen otomobildekiler bu manevraya sinirlendi. İki kişi, eğitmenin yolunu keserek aracını tekmelemeye başladı.

Biber gazını sıkıp kaçtı

Direksiyon başında neye uğradığını şaşıran eğitmen, kendisini savunmak için araçta bulunan biber gazını sıkarak kaçtı.

Beklemedikleri bu hareket karşısında bir an duraklayan iki kişi, kaçan eğitmeni bulabilmek için peşine düştü. Eğitmen ise kaçarak yakındaki Firuzköy İlkokulu'nun bahçesine girdi.

Adayın sınavı yarıda kaldı

Olay üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Sürücü adayı da olanları görünce kaçarak uzaklaşırken, sınavı yarıda kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Benzer olay bir olay cuma günü de yaşandı

Aynı alanda geçen cuma günü de benzer olay meydana gelmişti. Sürücü eğitim alanına otomobille gelen Can A.ve Talip Y., sürücü kursu öğretmenleriyle laf atma konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Eğitmenin yolunu kestiler

Bu olaydan habersiz sürücü adayına direksiyon başında eğitim veren Lokman Doğan'ın yönetimindeki otomobilin yolunu Tiryaki Suyu Caddesi'nde 34 EHP 849 plakalı otomobil ile kesen şüpheliler araçtan indi.

Şüpheliler, durdurdukları Doğan'a kısa süre önce arkadaşlarına yumruk atan kişinin kim olduğunu sordu. Doğan, bu olaydan haberi olmadığını anlatmaya çalışırken yüzüne aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralandı.

2 kişi gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Can A. ve Talip Y.'yi gözaltına aldı. Tanık sürücü eğitmeni Çiğdem Dede, sürücü adayı ile eğitim alanında ilerlerken buradaki dik bir yokuştan inen otomobildekilerin araçların yolunu kesip bir şeyler söylediklerini gördüğünü, bunun üzerine aynı kurstaki diğer sürücülerini uyardıklarını söyledi.









