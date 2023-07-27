Avcılar'da taciz şüphelisine mahalleliden dayak Köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, mahalleli tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İki kadına taciz şüphesi, mahalleyi ayağa kaldırdı…

Olayın adresi İstanbul’un Avcılar ilçesi…

Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmad Al M., pazartesi gecesi Merkez Mahallesi'nde köpeklerini gezdiren iki kadını takip etmeye başladı.

Cinsel organını çıkardı

Şüpheli park halindeki bir aracın arkasında gizlendi ve sohbet eden kadınları gözetledi.

Bu sırada mahalleden geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti.

Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde “Sapık var” diye bağırdı.

Mahalleli darbetti

Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, Ahmad Al M.'yi yakalayıp tartaklamaya başladı.

Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürülerek polise teslim edildi.

İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi oldu.

İşlem yapıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan şüpheli hakkında “hayasızca hareketlerde bulunmak” ve “cinsel taciz” suçlarından işlem yapıldı.

Şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.