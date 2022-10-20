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    Avcılar'da tekmeyle girdikleri iş yerinden 30 bin liralık ürün çalındı

    Tahtakale Mahallesi'nde, cep telefonu mağazasının kapısını kırarak giren 3 şahıs, 8 telefonu 1 dakikada çalıp kaçtı.
    • 20.10.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 17:02
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    Avcılar'da tekmeyle girdikleri iş yerinden 30 bin liralık ürün çalındı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde,13 Ekim Perşembe günü Tahtakale Mahallesi'nde kimliği belirsiz üç şahıs, bir cep telefonu mağazasının önünde keşif yaparak tekmelerle kapıyı kırdı.

    Kapıyı kırarken taş kullanan hırsızlar, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan tezgahtaki 8 telefonu 1 dakikada çalıp olay yerinde uzaklaştı.

    İş yeri sahibi sabah fark etti

    Sabah iş yerini açan çalışan Yusuf Gediktaş, kapının kırık olduğunu görünce güvenlik kamerası kayıtlarına baktı.

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

    Telefonların çalındığını fark eden Gediktaş, polise haber verdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Avcılar da tekmeyle girdikleri iş yerinden 30 bin liralık ürün çalındı #1

    "Çalmaları 1 dakika sürüyor"

    İHA'nın haberine göre, hırsızların yaklaşık 30 bin TL zarar verdiğini anlatan çalışan Yusuf Gediktaş, "Gece saat 04.10 gibi bir araç yaklaşıyor, önce keşif yapıyorlar. Yaklaşık yarım saat sonra geliyorlar, 2 kişi camı kırıyor. Sonra bir kişi içeri giriyor, peşinden diğer ikisi de giriyor. 3 kişi 7-8 telefonu alıp kaçıyorlar. Yaklaşık 30 bin TL zarar var. Gelmeleri ve keşif yapmaları 30 dakika ama çalmaları 1 dakika sürüyor. Şikayetçi olduk." diye anlattı.

    Avcılar'da tekmeyle girdikleri iş yerinden 30 bin liralık ürün çalındı VİDEO



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