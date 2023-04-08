Avcılar'da telefon bayisinde dolandırıcılık! Sahte paranın üstünü de aldı Bir telefon bayisinden 15 bin TL tutarında cep telefonu ve bin TL'ye yakın aksesuar alan şüpheli, ödemeyi sahte dolarla yaparak aldığı bin 60 TL para üstü alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi şikayetçi oldu.

DHA

Vatandaşları farklı yöntemlerle ağlarına düşüren dolandırıcılar her geçen gün artıyor...

Kendini kamu çalışanı olarak tanıtan, banka hesaplarını ele geçirenlerin yanı sıra bu sefer de sahte parayla dolandırdı.

Bu sefer dolandırıcıların adresi İstanbul'un Avcılar ilçesi oldu.

Önceki gün saat 21.45 sıralarında bir telefon bayisinde Ahmet Şakar, oğlu ile birlikte işyerini kapatmaya hazırlanırken, gelen bir kişi cep telefonu almak istediğini söyledi.

Bin 60 TL para üstü aldı

Kendisine gösterilen bir telefonu beğenen aynı kişi cebinde çıkardığı 800 doları uzattı. Para üstü olarak da bin 60 TL alan şüpheli kayıplara karıştı.

Ahmet Şakar ile oğlu Yusuf Şakar, kısa süre sonra paranın sahte olduğunu anlayınca polisi arayarak şikayetçi oldu.

"Biz yandık başkaları da yanmasın"

Ahmet Şakar, "Biz yandık başkaları da yanmasın" derken paranın çok iyi taklit edildiğini, para makinelerinde bile sahte olduğunun anlaşılamadığını söyledi.

Çalışmalar sürüyor

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.