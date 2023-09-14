İHA
Megakent İstanbul'un trafiğinde, her geçen gün bir başka kavga olayı yaşanıyor.
Adres bu kez Avcılar...
Gümüşpala Mahallesi D100 karayolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, ters yönden geldiğini öne sürdüğü hafif ticari araç sürücüsü ile tartışmaya başladı.
Tekme tokat kavga ettiler
Araçlarından inen iki sürücü, trafiğe aldırış etmeden tekme tokat kavga etmeye başladı.
İki sürücünün tekmeli, tokatlı kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yaşanan kavgayı bir başka sürücü ayırmaya çalıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)