Avcılar'da tık uğruna drift atan sürücü polise yakalandı Kapalı semt pazarının otoparkında video paylaşım hesabı için drift yapan sürücüyü yakalayan ekipler 20 bin 342 TL idari para cezası uyguladı.

DHA

Sosyal medyada tık uğruna yapılanlar her geçen gün artıyor.

Yaşanan olaylar ölümlü kazalara kadar giderken bir sürücü hem kendi canını hem çevresindekilerin canını tehlikeye attı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir otomobil sürücüsü kapalı semt pazarının otoparkında dirft yapan sürücü, polise yakalandı.

Alanda bir otomobilin drift yaptığı ihbarını alan Tahtakale Abdulkadir Sırma Polis Merkezi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Drift tekerlerden anlaşıldı

Otomobili park halinde bulan ekipler, yerdeki lastik izleri üzerine sürücü Ali Kaya'dan bilgi istedi.

Sosyal medya için yaptığını belirtti

Ali Kaya ise video paylaşım sitesi için kayıt yapmak üzere drift yaptığını kabul etti.

Para cezası uygulandı

Bölgedeki güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi uyarınca sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 TL idari para cezası uyguladı.