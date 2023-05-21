Sosyal medyada tık uğruna yapılanlar her geçen gün artıyor.
Yaşanan olaylar ölümlü kazalara kadar giderken bir sürücü hem kendi canını hem çevresindekilerin canını tehlikeye attı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir otomobil sürücüsü kapalı semt pazarının otoparkında dirft yapan sürücü, polise yakalandı.
Alanda bir otomobilin drift yaptığı ihbarını alan Tahtakale Abdulkadir Sırma Polis Merkezi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Drift tekerlerden anlaşıldı
Otomobili park halinde bulan ekipler, yerdeki lastik izleri üzerine sürücü Ali Kaya'dan bilgi istedi.
Sosyal medya için yaptığını belirtti
Ali Kaya ise video paylaşım sitesi için kayıt yapmak üzere drift yaptığını kabul etti.
Para cezası uygulandı
Bölgedeki güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi uyarınca sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 TL idari para cezası uyguladı.